В РГУ имени Есенина стартовала Спартакиада для преподавателей и сотрудников университета

В РГУ имени Есенина стартовала Спартакиада для преподавателей и сотрудников университета. Об этом сообщили в группе вуза.

Соревнования стартовали в среду, 22 ноября. Они проводятся впервые по инициативе и. о. ректора Игоря Мурога.

На церемонии открытия выступили руководитель РГУ Игорь Мурог, декан факультета физической культуры и спорта Павел Левин и председатель спортивного клуба Сергей Родионов. Они отметили значимость спартакиады в укреплении здоровья, привлечения студентов на своем примере к ведению здорового образа жизни, пожелали успешных выступлений и побед. Выступающие выразили надежду, что соревнования станут традиционными и смогут перерасти в областную спартакиаду среди вузов региона.

В программу спартакиады вошли пять видов спорта: дартс, шахматы, плавание, настольный теннис и бадминтон, боулинг и стрельба.

В соревнованиях принимают участие 10 команд преподавателей и сотрудников — администрации вуза и всех институтов и факультетов, кроме команды факультета физической культуры и спорта, которая выступает в качестве организаторов.

Отмечается, что итоги спартакиады будут подведены по ее окончанию в апреле 2024 года.