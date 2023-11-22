Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 22
-5°
Чтв, 23
-6°
Птн, 24
ЦБ USD 88.16 0.29 23/11
ЦБ EUR 96.15 -0.11 23/11
Нал. USD 89 / 90.9 22/11 17:40
Нал. EUR 96.06 / 97.7 22/11 13:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
Вчера 12:38
1 568
Рязанский врач-сурдолог рассказал, можно ли оглохнуть из-за наушников
Врач-сурдолог ОКБ имени Семашко Любовь Кусакина рассказ...
20 ноября 11:37
2 227
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
5 327
Кто такие шоплифтеры и почему они хвастаются воровством в магазинах
Для избежания подозрения большая часть шоплифтеров поку...
13 ноября 13:40
6 062
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В РГУ имени Есенина стартовала Спартакиада для преподавателей и сотрудников университета

В РГУ имени Есенина стартовала Спартакиада для преподавателей и сотрудников университета. Об этом сообщили в группе вуза.

Соревнования стартовали в среду, 22 ноября. Они проводятся впервые по инициативе и. о. ректора Игоря Мурога.

На церемонии открытия выступили руководитель РГУ Игорь Мурог, декан факультета физической культуры и спорта Павел Левин и председатель спортивного клуба Сергей Родионов. Они отметили значимость спартакиады в укреплении здоровья, привлечения студентов на своем примере к ведению здорового образа жизни, пожелали успешных выступлений и побед. Выступающие выразили надежду, что соревнования станут традиционными и смогут перерасти в областную спартакиаду среди вузов региона.

В программу спартакиады вошли пять видов спорта: дартс, шахматы, плавание, настольный теннис и бадминтон, боулинг и стрельба.

В соревнованиях принимают участие 10 команд преподавателей и сотрудников — администрации вуза и всех институтов и факультетов, кроме команды факультета физической культуры и спорта, которая выступает в качестве организаторов.

Отмечается, что итоги спартакиады будут подведены по ее окончанию в апреле 2024 года.