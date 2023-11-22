В Москве около клуба мужчина зарезал рязанца

В Москве 19 ноября мужчина убил человека на улице Большая Черкизовская. Об этом сообщило РЕН ТВ .

Ночью между мужчинами завязалась драка. Один из участников достал нож и пырнул им второго в плечо. Мужчина упал на землю и вскоре скончался.

По данным СМИ, убитым оказался 30-летний рязанец Сергей А. Telegram-канал «112» добавил, что преступление произошло на глазах у его жены.

В эту же ночь полицейские задержали предполагаемого. Им оказался 33-летний москвич. На допросе мужчина признался в убийстве.