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В Константинове планируют создать детский музейный центр

В Константинове в доме № 90 планируют провести реконструкцию, чтобы создать детский музейный центр. Тендер разместили на сайте госзакупок.

Заказчик — ГАУК «Государственный музей-заповедник С.А. Есенина». Начальная цена контракта составляет семь миллионов 385 тысяч 104 рубля.

Реконструкцию дома проведут учитывая требования регламента о границах территории объекта культурного наследия федерального значения — достопримечательное место «Есенинская Русь — место, связанное с жизнью и творчеством поэта С.А. Есенина».

В документах указано, что рабочие спроектируют основное здание, крытое крыльцо, раздевалку, служебные помещения, сени. Первый зал сделают для музейных занятий, а второй — будет зал-трансформер для проведения интерактивно-выставочных проектов.

Кроме того, планируют создать мансарду, мастерскую гончара, кузницу, амбар.

Во дворе планируют построить детскую площадку с горкой, качелями, телегой. Помимо этого, спроектируют дорожно-тропиночную сеть.

Работы планируют завершить до 30 сентября 2024 года.

Фото с сайта Государственного музея-заповедника Сергея Есенина.