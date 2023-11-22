В Иркутской области стая собак насмерть загрызла пенсионера

В Иркутской области стая собак насмерть загрызла пенсионера. Об этом сообщает СК по региону.

Инцидент произошел в городе Усолье-Сибирское. Собаки напали на 71-летнего мужчину. Пенсионер умер по пути в больницу от множественных рваных ран и переохлаждения.

Возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Следователи потребовали у местной администрации документацию по заключению муниципальных контрактов на отлов бродячих собак в 2023 году, а также информацию о выделенных на эти цели денежных средствах.

Расследование дела продолжается, его подробности выясняются.