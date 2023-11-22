В Госдуме предложили выплачивать по 200 тысяч рублей женщинам, родившим до 25 лет

В Госдуме предложили выплачивать по 200 тысяч рублей женщинам, родившим до 25 лет. Об этом сообщает газета «Известия».

В публикации отметили, что подобная инициатива, возникла в связи с тем, что за последние 10 лет в России значительно снизилась рождаемость, а средний возраст матери при рождении первого ребенка увеличился и движется к 30 годам.

«Предстоящие расходы на содержание ребенка отпугивают многих россиянок от рождения детей. Законопроектом предлагается выплачивать единовременное пособие именно молодым мамам, в возрасте до 25 лет, и вне зависимости от своего материального положения. Размер указанного пособия предлагается установить в размере 200 тыс. рублей. Причем такое пособие молодая мама сможет получить на каждого ребенка, родившегося в возрасте до 25 лет», — пояснили в депутаты.