В Архангельской области мужчина сбил подростка и похитил его

В Архангельской области водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил 15-летнего мотоциклиста, а затем похитил его, чтобы скрыть преступление. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что пьяный автомобилист на Chevrolet Lacetti на перекрестке двух улиц в поселке Вычегодский не уступил дорогу подростку на мотоцикле BSE и совершил столкновение с ним.

После этого мужчина не пытался оказать пострадавшему первую помощь. Злоумышленник силой посадил подростка в свою машину и удерживал его до тех пор, пока автомобиль на одной из улиц не остановили полицейские.

Мальчика доставили в медучреждение, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травму груди, повреждение легкого.

Задержанный вину признал. Против него было возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего и о нарушении ПДД.