Синоптик рассказал о том, какой будет погода зимой

Синоптик Александр Ильин рассказал о погоде этой зимой. Его цитирует РЕН ТВ.

Ильин отметил, что начало декабря будет достаточно снежное, а температура воздуха может опуститься до -7. Возможны оттепели, но снег не растает.

«Погода на Новый год должна порадовать россиян, снегопады в этот период будут постоянным явлением», — подчеркнул он.

По словам синоптика, высота сугробов может доходить до 20 сантиметров. В новогоднюю ночь также ожидается минусовая температура.