Рязанка ищет свидетелей массового ДТП, которое произошло в районе Южного промузла

Рязанка ищет свидетелей массового ДТП в районе Южного промузла. Об этом она сообщила в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

Авария произошла 20 ноября 2023 года в 15.00, по адресу: Рязань, ул. Южный промузел, дом 23 с участием автомобилей «Газ 3309″, „Митсубиси Паджеро“, „Рено Сандеро“ и „БМВ“.

"Не проходите мимо, может быть кто-то снимал любительское видео, кто-то проезжал и записал на видеорегистратор. Ситуация тяжелая, протяните руку помощи», — отметила девушка в посте.