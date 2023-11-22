Рязанцы пожаловались на отсутствие освещения на участке дороги рядом со школой № 28

Рязанцы пожаловались на отсутствие освещения на дороге рядом со школой № 28. Соответствующий пост появился в группе «Подслушано в Рязани» «ВКонтакте».

"Когда появится освещение на участке дороги по улице Западной, от ул. Крупской — до 28 школы? Дети ходят в школу и из школы в темноте!" - пишет автор поста.

Отмечается, что отсутствие уличного освещения нарушает права граждан на личную безопасность в вечернее и ночное время суток, а также на безопасность дорожного движения, что ведет к нарушению прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.