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Рязанцев пригласили в Сибирь в гастрономический тур с цифровым гидом

Компания МТС запустила гид по гастрономическим достопримечательностям и особенностям локальной сибирской кухни в Красноярске. Гид порекомендует, в какие рестораны сходить и что выбрать в меню, какие вкусные сувениры можно привезти из Красноярска, научит выбирать местные продукты на рынке и поможет сориентироваться в меню настоящих сибирских завтраков и местного стритфуда.

В работе над онлайн-гидом принимали участие представители ведущих гастрономических групп столицы региона, эксперты и лидеры мнений. В путеводителе МТС можно найти их рекомендации, какие блюда попробовать для погружения в современную сибирскую кухню, и подборки местных гастрономических «хитов».

Красноярск стал первым городом для тестирования не случайно. По данным МТС Travel, Красноярский край стал самым быстрорастущим регионом Сибири по поездкам в 2023 году — россияне из других федеральных округов совершили сюда примерно на 12% больше поездок по сравнению с прошлым годом. Без учета гостей из других регионов Сибири, чаще всего в Красноярский край приезжали жители Москвы и МО (18%), Забайкальского края (8%), Санкт-Петербурга и ЛО (6%), Краснодарского края (5%) и Амурской области (5%). В числе приезжих в Красноярск немало рязанцев.

«Механика работы гида проста: путешественники, прибывающие в Красноярск, получают приветственное SMS со ссылкой на цифровой путеводитель от МТС. Воспользоваться гастрономическим гидом МТС Travel по прямой ссылке могут абоненты всех операторов. Изучать гастрономическую карту можно в дороге — по пути с вокзала или аэропорта, скорости мобильного интернета достаточно, чтобы быстро загружать страницы даже в часы пик», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.