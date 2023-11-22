Рязанцев пригласили в Сибирь в гастрономический тур с цифровым гидом

Компания МТС запустила гид по гастрономическим достопримечательностям и особенностям локальной сибирской кухни в Красноярске. Гид порекомендует, в какие рестораны сходить и что выбрать в меню, какие вкусные сувениры можно привезти из Красноярска, научит выбирать местные продукты на рынке и поможет сориентироваться в меню настоящих сибирских завтраков и местного стритфуда.

В работе над онлайн-гидом принимали участие представители ведущих гастрономических групп столицы региона, эксперты и лидеры мнений. В путеводителе МТС можно найти их рекомендации, какие блюда попробовать для погружения в современную сибирскую кухню, и подборки местных гастрономических «хитов».

Красноярск стал первым городом для тестирования не случайно. По данным МТС Travel, Красноярский край стал самым быстрорастущим регионом Сибири по поездкам в 2023 году — россияне из других федеральных округов совершили сюда примерно на 12% больше поездок по сравнению с прошлым годом. Без учета гостей из других регионов Сибири, чаще всего в Красноярский край приезжали жители Москвы и МО (18%), Забайкальского края (8%), Санкт-Петербурга и ЛО (6%), Краснодарского края (5%) и Амурской области (5%). В числе приезжих в Красноярск немало рязанцев.