Рязанцев пригласили на бесплатный семинар «Беседа с кинологом»

Рязанцев пригласили на бесплатный семинар «Беседа с кинологом». Об этом сообщили в группе службы по контролю за безнадзорными животными.

Семинар пройдет пройдет в субботу, 25 ноября, в 12:00 в штабе общественной поддержки в Рязанской области в рамках проекта «Защита животного мира».

Задача семинара — научить людей понимать причины поведения животных, понять особенности их воспитания и развеять много мифов.

Вести семинар будет кинолог, зоопсихолог Дмитрий Тарасов.

В связи с ограниченным количеством мест обязательна предварительная запись в личные сообщения или WhatsApp по номеру телефона +7 (903) 640-78-88 (Марина).

Возрастное ограничение — 16+.