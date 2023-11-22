Рязанцев пригласили на бесплатный семинар «Беседа с кинологом»
Рязанцев пригласили на бесплатный семинар «Беседа с кинологом». Об этом сообщили в группе службы по контролю за безнадзорными животными.
Семинар пройдет пройдет в субботу, 25 ноября, в 12:00 в штабе общественной поддержки в Рязанской области в рамках проекта «Защита животного мира».
Задача семинара — научить людей понимать причины поведения животных, понять особенности их воспитания и развеять много мифов.
Вести семинар будет кинолог, зоопсихолог Дмитрий Тарасов.
В связи с ограниченным количеством мест обязательна предварительная запись в личные сообщения или WhatsApp по номеру телефона
Возрастное ограничение — 16+.