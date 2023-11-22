Рязанцев предупредили о проведении технических работ в системе вызова экстренных служб «112»

В четверг, 23 ноября, с 09:30 до 12:00 планируется проведение технических работ на оборудовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Рязанской области. Об этом сообщает «Региональный мониторинговый центр».

В указанный период специальное программное обеспечение системы «112» будет недоступно.

Звонки будут поступать на интерактивное голосовое меню, где заявитель самостоятельно сможет выбрать необходимую экстренную оперативную службу муниципального образования по месту своего нахождения.