Рязанцам рассказали о подорожании лекарств отечественных производителей

Рязанцам рассказали, что в 2023 году выросли цены на лекарства отечественных производителей. Об этом в интервью ГТРК «Ока» сообщила руководитель регионального Росздравнадзора Татьяна Болдырева.

По ее словам, рост цен «незначительный».

«В основном подорожали лекарственные препараты отечественных производителей в категории от 100 до 500 рублей», — отметила Болдырева.

Она добавила, что в России производится 80 процентов жизненно необходимых лекарств.