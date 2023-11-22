Рязанцам рассказали о подорожании лекарств отечественных производителей
Рязанцам рассказали, что в 2023 году выросли цены на лекарства отечественных производителей. Об этом в интервью ГТРК «Ока» сообщила руководитель регионального Росздравнадзора Татьяна Болдырева.
По ее словам, рост цен «незначительный».
«В основном подорожали лекарственные препараты отечественных производителей в категории от 100 до 500 рублей», — отметила Болдырева.
Она добавила, что в России производится 80 процентов жизненно необходимых лекарств.