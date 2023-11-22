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Российские ученые заявили об опасности заражения коклюшем и другими вирусами одновременно

Существует опасность заражения коклюшем и другими вирусами одновременно, заявил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков. Об этом пишут «Известия».

Он отметил, что при заболевании коклюшем характерен длительный кашель.

«У детей это вообще выражается в очень тяжелых проявлениях часто и когда присоединяются вирусные инфекции, это усугубляет состояние больного», — пояснил Чумаков.

Вирусолог обратил внимание на то, что коклюш вызывают бактерии, тогда как вирусные заболевания — вирусы, из-за чего разные патогены «вполне могут сосуществовать».

«Вирус, который инфицирует интерфероны, интерферон никак не действует на коклюшную бактерию и поэтому такие инфекции протекают более тяжело», — добавил он.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заметил, что сочетание коклюша с другими вирусами представляет особую опасность для детей до трех месяцев.

Большинство случаев летального исхода у пациентов с коклюшем приходится именно на эту возрастную группу. При этом коклюшем человек может заболеть в любом возрасте.