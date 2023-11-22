Российские ученые заявили об опасности заражения коклюшем и другими вирусами одновременно

Существует опасность заражения коклюшем и другими вирусами одновременно, заявил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков. Об этом пишут « Известия ».

Он отметил, что при заболевании коклюшем характерен длительный кашель.

«У детей это вообще выражается в очень тяжелых проявлениях часто и когда присоединяются вирусные инфекции, это усугубляет состояние больного», — пояснил Чумаков.

Вирусолог обратил внимание на то, что коклюш вызывают бактерии, тогда как вирусные заболевания — вирусы, из-за чего разные патогены «вполне могут сосуществовать».

«Вирус, который инфицирует интерфероны, интерферон никак не действует на коклюшную бактерию и поэтому такие инфекции протекают более тяжело», — добавил он.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заметил, что сочетание коклюша с другими вирусами представляет особую опасность для детей до трех месяцев.

Большинство случаев летального исхода у пациентов с коклюшем приходится именно на эту возрастную группу. При этом коклюшем человек может заболеть в любом возрасте.