Региональный парламент в первом чтении принял закон о бюджете Рязанской области на предстоящие три года

В ходе заседания регионального парламента в среду, 22 ноября, в первом чтении был принят законопроект о бюджете Рязанской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Депутаты обсудили и поддержали основные параметры документа.

На 2024-й год доходы областного бюджета запланированы в сумме 81,9 млрд рублей; расходы — 82,2 млрд рублей; дефицит — 254 млн рублей или 0,4% к собственным доходам. Общий объем налоговых и неналоговых доходов на 2024 год прогнозируется в размере 66,1 млрд. рублей, что выше оценки 2023 года на 5,2% или на 3,3 млрд рублей.

Министр финансов региона Марина Наумова проинформировала о том, что в структуре собственных доходов основными остаются поступления от четырех источников:

— налог на прибыль организаций — 19,2 млрд рублей или 29,1% собственных доходов;

— налог на доходы физических лиц — 20,8 млрд рублей или 31,5%;

— акцизы по подакцизным товарам — 11,2 млрд рублей или 16,9%;

— налоги на имущество — 7,4 млрд рублей или 11,2%.

Это 90% от собственных доходов.

Неналоговые доходы прогнозируются на весь трехлетний период в размере 1,7 млрд рублей. Значительная часть, 19% доходов областного бюджета, формируется за счет безвозмездных поступлений. Министр финансов Рязанской области Марина Наумова сообщила, что их объем на следующий год определен в размере 15,8 млрд рублей, а ко второму чтению законопроекта он увеличится за счет дополнительно распределенных региону средств.

Главным при формировании расходов бюджета остается обеспечение всех социальных обязательств и реализация мероприятий, направленных на достижение целей развития, определенных национальными проектами. Увеличить социально значимые расходы планируется также за счет привлечения инфраструктурных бюджетных кредитов и использования высвобождающихся средств от реструктуризации бюджетных кредитов.

Подводя итоги обсуждения законопроекта, председатель областной Думы Аркадий Фомин отметил, что бюджет носит социально ориентированный характер. Он подчеркнул, что приоритетом, безусловно, является выполнение всех социальных обязательств перед гражданами и поддержка участников СВО и членов их семей.

«На сегодня есть рост промышленного производства, значит, есть перспективы развития Рязанской области. Значительная помощь региону оказывается со стороны федерального центра. Мы сегодня говорим о 25,5 миллиардах в следующем году. Ко второму чтению главным будет эффективность использования каждого бюджетного рубля, о чем говорили и председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Михайлович Макаров, и наш губернатор Павел Викторович Малков». — сказал Аркадий Фомин.