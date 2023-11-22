Путин поручил принять меры для увеличения объемов мяса птицы на внутреннем рынке

Президент России Владимир Путин до 20 декабря ждет предложений по увеличению объемов производства мяса птицы на внутреннем рынке, сообщается на сайте Кремля. Об этом пишет ТАСС.

Поручение адресовано правительству России.

«Представить предложения по предоставлению дополнительных мер государственной поддержки, направленных на увеличение объема предложения мяса птицы на внутреннем рынке, обратив особое внимание на необходимость увеличения объема его производства», — говорится в опубликованном перечне поручений.