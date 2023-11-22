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Путин на саммите G20 подтвердил готовность России к переговорам с Украиной

Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это Украина публично заявила о том, что она выходит из переговорного процесса, а также был подписан декрет главы государства, запрещающий вести с РФ переговоры, заявил Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

«Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры», — уточнил президент РФ.

Кроме того, Путин сообщил, что Россия пытается добиться справедливости на Украине.