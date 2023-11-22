Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 22
-6°
Чтв, 23
-6°
Птн, 24
ЦБ USD 88.16 0.29 23/11
ЦБ EUR 96.15 -0.11 23/11
Нал. USD 89 / 90.9 22/11 15:10
Нал. EUR 96.11 / 97.7 22/11 13:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
Вчера 12:38
1 432
Рязанский врач-сурдолог рассказал, можно ли оглохнуть из-за наушников
Врач-сурдолог ОКБ имени Семашко Любовь Кусакина рассказ...
20 ноября 11:37
2 110
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
5 232
Кто такие шоплифтеры и почему они хвастаются воровством в магазинах
Для избежания подозрения большая часть шоплифтеров поку...
13 ноября 13:40
5 967
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
При обстреле ВСУ Донецка пострадали мужчина и трое детей

13-летний мальчик и 34-летний мужчина пострадали в результате удара ВСУ по Донецку. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он заявил, что боевики обстреляли улицы Добровольского и Петровского в Петровском районе города.

Кулемзин добавил, что в результате удара повреждено остекление в многоквартирных домах.

Отмечается, что еще две девочки-подростка пострадали на автобусной остановке в результате сброса украинского боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка.

Информация о состоянии пострадавших не сообщается.