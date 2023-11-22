При обстреле ВСУ Донецка пострадали мужчина и трое детей

13-летний мальчик и 34-летний мужчина пострадали в результате удара ВСУ по Донецку. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он заявил, что боевики обстреляли улицы Добровольского и Петровского в Петровском районе города.

Кулемзин добавил, что в результате удара повреждено остекление в многоквартирных домах.

Отмечается, что еще две девочки-подростка пострадали на автобусной остановке в результате сброса украинского боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка.

Информация о состоянии пострадавших не сообщается.