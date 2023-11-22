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Председатель СПК «Андреевский» рассказал студентам РГАТУ о работе на предприятии

В середине ноября 2023 года обучающиеся Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева встретились с руководителем сельскохозяйственного предприятия. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Разговор со студентами 4-5 курсов факультета ветеринарной медицины биотехнологии о профессиональном будущем вел председатель СПК «Андреевский» Скопинского района Александр Тарасов. Он рассказал о состоянии экономики и основных видах деятельности предприятия на сегодняшний день, вакансиях и тех условиях, которые они создают для своих сотрудников. Студентов интересовали уровень заработной платы, возможности перспективного роста, предъявляемые требования к будущим специалистам и обеспеченность жильем.

Диалоговый формат встречи позволил озвучить вопросы студентов о порядке поступления на работу, о возможности прохождения производственной практики и стажировки на базе организации, и практикуется ли испытательный срок при поступлении на работу.

Отмечается, что разговор способствовал выстраиванию профессиональной траектории студентов и дал им уверенность в решении проблемы будущего трудоустройства и самореализации. Несколько студентов после разговора с руководителем выразили желание пройти практику в условиях данного овцеводческого предприятия.