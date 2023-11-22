В Рязанской области произошло смертельное ДТП
В среду, 22 ноября, примерно в 17:35, в Клепиковском районе на 467-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.
59-летний житель областного центра, управляя автомобилем «Лада Гранта», по предварительной информации, столкнулся с фурой «Интернешнл».
В результате происшествия пассажирка легковушки от полученных травм скончалась на месте.
Водители получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.