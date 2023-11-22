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В Рязанской области произошло смертельное ДТП

В среду, 22 ноября, примерно в 17:35, в Клепиковском районе на 467-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

59-летний житель областного центра, управляя автомобилем «Лада Гранта», по предварительной информации, столкнулся с фурой «Интернешнл».

В результате происшествия пассажирка легковушки от полученных травм скончалась на месте.

Водители получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.