На «Вайлдберрисе» система пожаротушения залила сотни товаров

На складе «Вайлдберрис» в Подмосковье (Коледино) произошла авария, сработала система пожаротушения, сотни товаров залило водой. Об этом сообщила Baza.

По предварительным данным, на складе в Коледино прорвало трубу, начал валить пар, после чего сработала система пожаротушения. В основном вода залила крупногабаритные товары. В компании рассказали, что часть упаковок потеряла внешний вид. Сейчас их сушат.

Отмечается, что авария произошла из-за того, что погрузчик задел противопожарный датчик. В компании пообещали сделать замену на активные заказы и проинформировать клиентов.

Ответственными в аварии могут признать администраторов блока, где прорвало трубу. Они должны будут возместить ущерб от испорченных товаров.