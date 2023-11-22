Мошенники обманули 56-летнюю рязанку на 917 тысяч рублей

Мошенники обманули 56-летнюю рязанку на 917 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ведомстве рассказали, что женщине в Telegram пришло сообщение от имени знакомого о том, что с ней хочет поговорить якобы сотрудник Центробанка. Вскоре ей позвонил неизвестный и представился специалистом ЦБ. Он сообщил, что некий гражданин по доверенности от ее лица пытается оформить крупный кредит. Позже к разговору подключился «сотрудник правоохранительных органов». Лжеправоохранитель отметил, что женщина едва не стал жертвой мошенников и настоятельно рекомендовал ей сотрудничать со следствием и оказать содействие в задержании злоумышленника.

Звонивший убедил рязанку снять с банковского счета все свои сбережения, оформить кредит и перевести деньги на «резервные» счета. В итоге женщина перевела через банкомат в общей сложности около 917 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).