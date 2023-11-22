Минюст: в России появится электронное долговое досье

Единое долговое досье с данными о задолженностях, которые будут аккумулироваться в облачных хранилищах, планируется создать в России. Об этом сообщил директор департамента государственной политики в сфере принудительного исполнения Минюста РФ Владимир Ведерников, пишет РИА Новости.

По его словам, такая инициатива содержится в проекте Концепции развития системы принудительного исполнения России до 2030 года, работу над которой завершают Минюст и ФССП.

«Мы считаем, что это повысит эффективность идентификации должников и поиск их имущества», — сказал Ведерников.