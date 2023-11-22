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Минобороны: ВСУ потеряли более 200 военных за сутки

ВСУ потеряли более 200 военных за сутки. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве рассказали, что на запорожском направлении ВС РФ уничтожили до 60 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины и два пикапа. На Южно-Донецком направлении российские войска отразили атаку штурмовой группы. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля;

Также на Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения было уничтожено до 70 военные ВСУ, а также пять автомобилей. На красно-лиманском направлении потери ВСУ составили до 65 военных и два пикапа.

Отмечается, что за сутки российское ПВО сбило самолет МиГ-29 и 45 БПЛА.