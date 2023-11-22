Депутаты Рязанской облдумы внесли изменения в закон о мерах социальной поддержки населения

На заседании облдумы в среду, 22 ноября, депутаты рассмотрели изменения в закон «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» в части региональной единовременной выплаты при рождении ребенка и единовременных выплат, предоставляемых отдельным категориям работников.

Закон Рязанской области об установлении единовременной выплаты при рождении ребенка принят в феврале текущего года. Его действие распространялось на период до 1 января 2024 года. Парламентарии утвердили изменение, предусматривающее для данной категории семей продление срока до 1 января 2025 года. Размер выплаты составляет 20 тысяч рублей, а при рождении первого ребенка у женщины, возраст которой менее 25 лет, — 50 тысяч рублей.

По словам заместителя министра труда и социальной защиты населения региона Елены Юдановой, данная мера поддержки актуальна и нацелена на повышение рождаемости и улучшения демографической ситуации в области. Единовременную выплату при рождении ребенка уже получили 3813 семей, что составляет 97,6 млн рублей.

С целью привлечения квалифицированных кадров в Рязанскую область и поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса и организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность, приняты изменения, предусматривающие единовременные выплаты работникам, переехавшим из других регионов России.

В соответствии с законом потенциальным работникам полагается выплата 250 000 рублей на первоначальный взнос по ипотеке, еще 75 тысяч — на обустройство и приобретение имущества. Уточняется, что выплаты не предусмотрены на покупку жилья у родственников.

Кроме того, для получения средств россиянам необходимо сняться с учета регистрации в другом регионе, а также не позднее чем через два месяца устроиться на предприятие, контракт с которым должен быть заключен не менее чем на пять лет, если расторжение контракта не происходит по инициативе работодателя в связи с форс-мажорными обстоятельствами или мобилизацией на военную службу.