В США заявили, что НАТО придется пойти на сделку с Россией

НАТО придется пойти на сделку с Россией, если организации не удастся восстановить свою оборону. Об этом пишет «URA.RU» со ссылкой на бывшего помощника заместителя министра обороны США Стивена Брайена.

«Если НАТО не сможет восстановить доверие к своей обороне, организации придется пойти на сделки с русскими, которые изменят стратегическую карту Европы», — написал Брайен.

По словам экс-чиновника, Украина показала, что военные идеи альянса устарели.

Он также отметил, что сейчас НАТО не может производить более 163 тысяч снарядов в месяц, в то время как Россия в силах создавать более 350 тысяч боеприпасов.