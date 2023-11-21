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В Сасове задержали местного жителя за нападение на женщину

В Сасове местного жителя задержали за нападение на женщину. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась 42-летняя жительница города Сасово и сообщила, что, когда она возвращалась с работы, у дома на нее напал неизвестный и вырвал из рук сумку, в которой хранилось девять тысяч рублей, сотовый телефон, личные вещи и документы.

Установлено, что к хищению причастен 43-летний местный житель.

Ранее мужчина был неоднократно судим — за грабеж, нарушение неприкосновенности жилища.

Оперативники задержали рецидивиста. Похищенное у него изъяли.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до семи лет.