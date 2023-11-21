В Санкт-Петербурге из Невы вытащили тело школьника

В Санкт-Петербурге десятиклассника в состоянии клинической смерти вытащили из Невы. Об этом пишет Mash на Мойке.

Отмечается, что обстоятельства трагедии устанавливают следователи. На месте происшествия они нашли рюкзак, ноутбук и документы школьника.

Прибывшие службы обнаружили 16-летнего подростка с сильнейшим переохлаждением. Врачи пытались ему помочь, но уже не смогли.

Отмечается, что семья у десятиклассника полная, благополучная, и сотрудники никогда не фиксировали проблем.