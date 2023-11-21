В Рязанскую область поставят более 18 тысяч вакцин против кори

В Рязанскую область поставят 18 540 вакцин против кори и паротита. Об этом РЗН. Инфо рассказали в региональном минздраве.

До 25 декабря в область в «приоритетном порядке» поставят 13 640 доз вакцины «Вактривир» для профилактики кори, краснухи и паротита. Кроме того, вакцину от кори поставят в два этапа: до 25 ноября 1 080 доз, и до 25 декабря — 3 720.

По информации минздрава, в Рязанской области за 2023 год от кори привилось 4 143 взрослых и 6 079 детей. Прививки распределялись с учетом непривитых детей.

Как отметили в минздраве, в 2023 году в область поставили недостаточно вакцины от кори. За январь-август ревакцинировано от кори лишь 6 675 детей, а это 58% от изначального плана.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в России выросла заболеваемость корью в 288 раз.