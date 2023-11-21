В Рязанской области задержали трех мужчин за хранение марихуаны

В Рязанской области задержали трех мужчин за хранение марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Первого мужчину задержали в Скопине. При досмотре у 29-летнего жителя поселка Побединка изъяли пакет, в котором содержались 135 граммов марихуаны и части растения конопля массой 842 грамма.

Второго нарушителя задержали в поселке Кадом. В гараже 38-летнего местного жителя нашли 252 грамма марихуаны.

Третьего мужчину задержали в селе Тимошкино. В сарае 36-летнего местного жителя полицейские нашли 46 граммов марихуаны, которую, как пояснил хозяин дома, он хранил для собственного употребления.

На всех задержанных возбудили уголовные дела.