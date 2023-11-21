В Рязанской области в ДТП с маршруткой погиб один человек, четверо пострадали

В понедельник, 20 ноября, примерно в 17:30, в Скопинском районе на 272-ом километре автомобильной дороги Р-22 «Каспий» произошло ДТП. Об этом сообщает УМВД по региону.

По предварительной информации, 56-летний водитель на «Хендай Санта фе» столкнулся с автомобилем «Форд Транзит».

В результате ДТП 56-летний пассажир кроссовера от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажиры «Форда», в возрасте 27, 36 лет и двое 51 года получили травмы различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.