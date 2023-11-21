В Рязани полицейские поймали пьяного водителя

В понедельник, 20 ноября, инспекторы ДПС при патрулировании на Куйбышевском шоссе в Рязани заметили подозрительный автомобиль «Дэу Нексиа». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Сотрудники полиции подали сигнал об остановке, однако мужчина не подчинился требованию и продолжил движение. В результате преследования автомобиль был остановлен.

При общении с 26-летним водителем — гражданином одной из стран Средней Азии, инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения.

Мужчине было предложено пройти освидетельствование, но он отказался.

Полицейские отстранили водителя от управления ТС и составили административный протокол.

Госавтоинспекция Рязанской области напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения либо отказ от прохождения медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о погоне и задержании неизвестного на Куйбышевском шоссе.