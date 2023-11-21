Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 21
-4°
Срд, 22
-6°
Чтв, 23
-6°
ЦБ USD 88.5 -0.62 21/11
ЦБ EUR 96.66 -0.11 21/11
Нал. USD 89.5 / 90.5 21/11 10:15
Нал. EUR 96.35 / 97.55 21/11 13:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
1 час назад
235
Рязанский врач-сурдолог рассказал, можно ли оглохнуть из-за наушников
Врач-сурдолог ОКБ имени Семашко Любовь Кусакина рассказ...
Вчера 11:37
1 378
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
4 619
Кто такие шоплифтеры и почему они хвастаются воровством в магазинах
Для избежания подозрения большая часть шоплифтеров поку...
13 ноября 13:40
5 354
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Рязани полицейские поймали пьяного водителя

В понедельник, 20 ноября, инспекторы ДПС при патрулировании на Куйбышевском шоссе в Рязани заметили подозрительный автомобиль «Дэу Нексиа». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Сотрудники полиции подали сигнал об остановке, однако мужчина не подчинился требованию и продолжил движение. В результате преследования автомобиль был остановлен.

При общении с 26-летним водителем — гражданином одной из стран Средней Азии, инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения.

Мужчине было предложено пройти освидетельствование, но он отказался.

Полицейские отстранили водителя от управления ТС и составили административный протокол.

Госавтоинспекция Рязанской области напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения либо отказ от прохождения медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о погоне и задержании неизвестного на Куйбышевском шоссе.