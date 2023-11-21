В Рязанской области в аварии погиб 27-летний мужчина

В Рязанской области в аварии погиб 27-летний мужчина. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Авария случилась 21 ноября на 331-м километре федеральной трассы М-5 в Путятинском районе. По предварительной информации, 27-летний водитель из Смоленской области на автомобиле Audi A4 выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Микроавтобусом управлял 43-летний водитель из Киргизии.

В результате ДТП водитель Audi скончался на месте ДТП. Проводится проверка.