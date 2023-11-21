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В областной организации Профсоюза работников здравоохранения подвели итоги оздоровительной кампании

Областной организацией Профсоюза работников здравоохранения РФ подведены итоги оздоровительной кампании детей и взрослых. В 2023 году различными формами отдыха охвачены более 500 членов отраслевого Профсоюза и членов их семей.

В этом году из средств профсоюзного бюджета израсходовано 860 тысяч рублей и дополнительно средств первичных организаций Профсоюза 656 тысяч рублей. Уже в течение нескольких лет отдых в санаторно-курортных здравницах нашей области является более популярным, чем санаториях и домах отдыха России: вот и в этом году отдых недалеко от дома выбрали почти 300 членов Профсоюза.

129 детей работников медицинских учреждений отдыхали этим летом в загородных оздоровительных лагерях региона. Частичная компенсация родительских затрат на детский отдых в 2023 году сохранена, как и прошлом году, на уровне 10 тысяч рублей. Общая сумма выплат членам Профсоюза на оздоровление детей составила 1 083 000 рублей.

Профсоюз обращает внимание, что меры социальной поддержки по программе оздоровления возможны при приобретении путевки на срок от 10 дней в соответствии с квотой, утверждаемой ежегодно на уровне областной организации.

Планировать отдых удобнее заранее — для этого перечень санаториев с указанием возможных периодов санаторно-курортного лечения и льготных тарифов размещён на официальном сайте организации и в официальном сообществе Вконтакте. Заявки на выбранные путевки должны быть направлены в Рязанскую областную организацию Профсоюза не позднее 5 недель до планируемой даты заезда.

Рязанская областная организация Профсоюза отмечает актуальность и значимость оздоровительной кампании для своих членов.