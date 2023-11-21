В областной организации Профсоюза работников здравоохранения подвели итоги оздоровительной кампании

В этом году из средств профсоюзного бюджета израсходовано 860 тысяч рублей и дополнительно средств первичных организаций Профсоюза 656 тысяч рублей. Уже в течение нескольких лет отдых в санаторно-курортных здравницах нашей области является более популярным, чем санаториях и домах отдыха России: вот и в этом году отдых недалеко от дома выбрали почти 300 членов Профсоюза.
129 детей работников медицинских учреждений отдыхали этим летом в загородных оздоровительных лагерях региона. Частичная компенсация родительских затрат на детский отдых в 2023 году сохранена, как и прошлом году, на уровне 10 тысяч рублей. Общая сумма выплат членам Профсоюза на оздоровление детей составила 1 083 000 рублей.
Профсоюз обращает внимание, что меры социальной поддержки по программе оздоровления возможны при приобретении путевки на срок от 10 дней в соответствии с квотой, утверждаемой ежегодно на уровне областной организации.
Планировать отдых удобнее заранее — для этого перечень санаториев с указанием возможных периодов санаторно-курортного лечения и льготных тарифов размещён на
Рязанская областная организация Профсоюза отмечает актуальность и значимость оздоровительной кампании для своих членов.