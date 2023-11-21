В Мурманской области мать до смерти забила младенца

В Мурманской области 20-летняя мать забила до смерти своего сына-младенца. Об этом пишет SHOT.

По данным канала, трагедия произошла в неблагополучной семье из города Апатиты. У 20-летней Полины и 19-летнего Василия было двое сыновей: три года и 11 месяцев. В ночь на понедельник девушка была дома с детьми одна.

Около 4 утра младенец начал плакать. Девушка начала с неистовой жестокостью избивать ребенка и остановилась только когда тот замолчал и перестал дышать.

Прибывшая скорая констатировала смерть. На теле младенца обнаружили сильнейшие гематомы.

Сейчас полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Старшего сына из семьи изъяли.