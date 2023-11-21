В Москве 24 ноября откроют катки с искусственным льдом

В Москве 24 ноября откроют катки с искусственным льдом, лыжные трассы, горнолыжные склоны и места для катания на снегоходах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В парке «Яуза» начнет работать каток с искусственным льдом, лыжные трассы протяженностью десять километров и снежные горки, включая самую большую естественную горку в городе у Ростокинского акведука.

Также два новых катка заработают в парке 850-летия Москвы.

Кроме того, в этом году москвичей и гостей столицы будут ждать:

бесплатный каток в парке Северного речного вокзала;

лыжно-биатлонная трасса в «Лужниках», где будут мастер-классы по лыжным гонкам и биатлону;

праздник «Зимний день Московского спорта» в «Лужниках»;

зимний сезон проекта «Мой спортивный район» — катание на коньках для детей от десяти лет и взрослых.

Отмечается, что украшать город к новому году будут в начале декабря.