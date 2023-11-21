В Москве 24 ноября откроют катки с искусственным льдом
В Москве 24 ноября откроют катки с искусственным льдом, лыжные трассы, горнолыжные склоны и места для катания на снегоходах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В парке «Яуза» начнет работать каток с искусственным льдом, лыжные трассы протяженностью десять километров и снежные горки, включая самую большую естественную горку в городе у Ростокинского акведука.
Также два новых катка заработают в парке 850-летия Москвы.
Кроме того, в этом году москвичей и гостей столицы будут ждать:
- бесплатный каток в парке Северного речного вокзала;
- лыжно-биатлонная трасса в «Лужниках», где будут мастер-классы по лыжным гонкам и биатлону;
- праздник «Зимний день Московского спорта» в «Лужниках»;
- зимний сезон проекта «Мой спортивный район» — катание на коньках для детей от десяти лет и взрослых.
Отмечается, что украшать город к новому году будут в начале декабря.