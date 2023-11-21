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В Люберцах соцработница убила мужчину и попыталась инсценировать нападение неизвестных

В Люберцах соцработница убила мужчину и попыталась инсценировать нападение неизвестных. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 48-летняя соцработница убила своего подчиненного, с которым проживала. Убийство произошло прямо в квартире у пенсионера, за которым он ухаживал. Женщина зарезала сожителя, он скончался на месте.

После этого она вызвала полицию, заявила, что пришла с проверкой в квартиру и нашла труп, дверь якобы была открыта. Пенсионер пояснить ничего не мог, он просто не осознавал, что происходит вокруг него.

Полицейские выяснили, что женщина причастна к убийству, ее задержали. Возбуждено уголовное дело.