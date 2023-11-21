В аварии в Рязанской области погибли две женщины

В аварии в Рязанской области погибли две женщины. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Авария произошла 20 ноября возле села Попадьино на 557-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Захаровском районе. Автомобиль Kia Rio, которым управляла женщина 1970 года рождения выехал на «встречку» и столкнулся с Mercedes-Benz. Им управлял мужчина из Калужской области 1979 года рождения.

В результате аварии женщина-водитель Kia Rio и ее пассажир, женщина 1968 года рождения, скончались на месте.