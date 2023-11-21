Рязанские полицейские ищут очевидцев четырех ДТП

Следственное управление УМВД России по Рязанской области ищет очевидцев четырех ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

5 августа 2023 года, примерно в 14:10, в Рязани, вблизи д. 62 по Первомайскому проспекту, произошло ДТП с участием электросамоката под управлением 21-летнего водителя, скрывшегося с места аварии и 68-летнего пешехода.

27 сентября 2023 года, примерно в 19:50, в Рязани, напротив д. 2 по улице Разина, 48-летний местный житель на «Шкоде Октавия» наехал на переходившего проезжую часть 66-летнего мужчину.

26 октября 2023 года, примерно 17:30, в Рязани на 192-ом километре автодороги М5-«Урал», 30-летний житель Рязанского района на «Камазе МК-4512-04» столкнулся с грузовиком «ГАЗ 0000010» под управлением 19-летнего жителя Сасовского района.

31 октября 2023 года, примерно в 12:03, в Рязани вблизи д. 32 по улице Прижелезнодорожная, произошло столкновение автомобиля «Ауди Q7» под управлением 33-летней жительницы города Рыбное и автомобиля «Ниссан X-Трейл», в результате чего автомобиль «Ауди Q7» от удара совершил наезд на бетонный забор.

Если Вы стали очевидцем данных происшествий или располагаете какой-либо информацией, просим обращаться в Отдел № 4 Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1 или по телефону (4912) 44-46-08.