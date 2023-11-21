«Рязаньгоргаз» разъяснил, сколько будет стоить техобслуживание газового оборудования. В пресс-службе компании прокомментировали информацию о якобы значительном росте цен на техническое обслуживание.
Отмечается, что техническое обслуживание в многоквартирном доме состоит из обслуживания внутридомовых газопроводов (общедомовое имущество), за которое несут ответственность УК, ТСЖ, ТОС, и обслуживания газовое оборудования внутри квартир — это зона ответственности собственника.
Собственники квартир платят за техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования, которое выполняется один раз в год. Чаще всего в квартирах установлены четырехгорелочные плиты, обслуживание которых обойдется в 500 рублей.
На официальном сайте АО «Рязаньгоргаз» в разделе «ТО ВДГО» размещен
«Для управляющих компаний Прейскурант АО „Рязаньгоргаз“ на услуги по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (общее имущество) в многоквартирном доме разработан в соответствии с „Методическими рекомендациями о правилах расчета стоимости технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования“, утвержденного приказом ФСТ РФ от 27 декабря 2013 г. № 269-э/8 (далее — Методика).
Порядок заключения и исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме установлен „Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению“, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации
Динамику изменения тарифов на ТО ВДГО можно отследить, сравнив полную стоимость ТО ВДГО по конкретным многоквартирным домам:
В компании отметили, что размер средств, заложенных в тариф на содержание жилья для оплаты услуг по ТО ВДГО, значительно превышает стоимость работ в рамках договора между управляющими компаниями и «Рязаньгоргаз».