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«Рязаньгоргаз» разъяснил, сколько будет стоить техобслуживание газового оборудования

«Рязаньгоргаз» разъяснил, сколько будет стоить техобслуживание газового оборудования. В пресс-службе компании прокомментировали информацию о якобы значительном росте цен на техническое обслуживание.

Отмечается, что техническое обслуживание в многоквартирном доме состоит из обслуживания внутридомовых газопроводов (общедомовое имущество), за которое несут ответственность УК, ТСЖ, ТОС, и обслуживания газовое оборудования внутри квартир — это зона ответственности собственника.

Собственники квартир платят за техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования, которое выполняется один раз в год. Чаще всего в квартирах установлены четырехгорелочные плиты, обслуживание которых обойдется в 500 рублей.

На официальном сайте АО «Рязаньгоргаз» в разделе «ТО ВДГО» размещен прейскурант на услуги по техническому обслуживанию. Цены утверждены на три года — с 1 сентября 2023 г по 31 декабря 2026 г. Каждый рязанец может заранее посмотреть, сколько для него будет стоить техобслуживание оборудования, имеющегося в квартире или доме.

«Для управляющих компаний Прейскурант АО „Рязаньгоргаз“ на услуги по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (общее имущество) в многоквартирном доме разработан в соответствии с „Методическими рекомендациями о правилах расчета стоимости технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования“, утвержденного приказом ФСТ РФ от 27 декабря 2013 г. № 269-э/8 (далее — Методика).

Порядок заключения и исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме установлен „Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению“, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410», — рассказали в пресс-службе.

Динамику изменения тарифов на ТО ВДГО можно отследить, сравнив полную стоимость ТО ВДГО по конкретным многоквартирным домам:

В компании отметили, что размер средств, заложенных в тариф на содержание жилья для оплаты услуг по ТО ВДГО, значительно превышает стоимость работ в рамках договора между управляющими компаниями и «Рязаньгоргаз».