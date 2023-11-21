Рязанцам назвали самые высокооплачиваемые вакансии ноября

Рязанцам назвали самые высокооплачиваемые вакансии ноября. Информацией поделился Superjob.

В ТОП-5 входит должность менеджера по оптовым закупкам с заработной платой от 60 до 80 тысяч рублей.

Также предлагается вакансия инженера-технолога, который может заработать до 70 тысяч.

В тройку лидеров входят руководитель отдела продаж и территориальный менеджер с зарплатой от 80 тысяч.

Самой высокооплачиваемой названа должность оператора автоматической линии. Работнику обещают 100 тысяч в месяц.

Отмечается, что исследование проводилось в городах с населением от 500 тысяч человек.