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Рязань снова встала в десятибалльных пробках

Рязань встала в десятибалльных пробках. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».

Сложная ситуация в Дашково-Песочне, там в бордовый окрашены улицы Новоселов, Зубковой, Советской Армии, Большая и Тимуровцев.

Кроме этого, серьезная пробка на Восточной окружной в сторону платного путепровода.

Сильно загружены Московское и Куйбышевское шоссе.

В центре города постоять придется на улицах Дзержинского, Каширина и Есенина.

Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.