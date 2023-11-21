Рязань снова встала в десятибалльных пробках
Рязань встала в десятибалльных пробках. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».
Сложная ситуация в Дашково-Песочне, там в бордовый окрашены улицы Новоселов, Зубковой, Советской Армии, Большая и Тимуровцев.
Кроме этого, серьезная пробка на Восточной окружной в сторону платного путепровода.
Сильно загружены Московское и Куйбышевское шоссе.
В центре города постоять придется на улицах Дзержинского, Каширина и Есенина.
Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.