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Российский полковник предрек ВСУ нескончаемые проблемы с вооружением

Российский полковник предрек ВСУ нескончаемые проблемы с вооружением. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на полковника в отставке Анатолия Матвийчука.

По его словам, поддержка Украины западными странами, в том объеме, что был весной и летом, никогда не восстановится, поскольку страны полностью исчерпали свои возможности. Недостаток оружия и боеприпасов ВСУ будет только нарастать.

«Украине не хватает всего. Не хватает снарядов, не хватает людей. Больше всего проблем с воздушным прикрытием: нет поддержки авиации, которая могла бы выполнять изоляцию района, поля боя. Кроме того, сокращение поставок боеприпасов существенно снизило огневую поддержку войск», — сказал Матвийчук.