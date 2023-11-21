Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 21
-4°
Срд, 22
-6°
Чтв, 23
-6°
ЦБ USD 88.5 -0.62 21/11
ЦБ EUR 96.66 -0.11 21/11
Нал. USD 89.5 / 90.5 21/11 10:15
Нал. EUR 96.35 / 97.55 21/11 13:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
1 час назад
232
Рязанский врач-сурдолог рассказал, можно ли оглохнуть из-за наушников
Врач-сурдолог ОКБ имени Семашко Любовь Кусакина рассказ...
Вчера 11:37
1 378
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
4 619
Кто такие шоплифтеры и почему они хвастаются воровством в магазинах
Для избежания подозрения большая часть шоплифтеров поку...
13 ноября 13:40
5 354
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Президент Чехии заявил, что контрнаступление ВСУ развивается не как ожидалось

Президент Чехии заявил, что контрнаступление ВСУ развивается не как ожидалось. Его цитирует ТАСС.

По словам Петера Павла, контрнаступление Украины идет не так, как ожидали сами украинцы, а Россия хорошо к нему подготовилась.

«Контрнаступление Украины не идет так, как ожидали сами украинцы. Время позволило России очень хорошо подготовиться к контрнаступлению. Поставки оружия, необходимые Украине, задерживаются, украинские солдаты чувствуют разочарование поддержкой Запада, чувствуют, что она недостаточна».

Политик считает, что зима может добавить новых проблем для Киева и негативно отразиться на действиях ВСУ.