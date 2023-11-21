Президент Чехии заявил, что контрнаступление ВСУ развивается не как ожидалось

Президент Чехии заявил, что контрнаступление ВСУ развивается не как ожидалось. Его цитирует ТАСС.

По словам Петера Павла, контрнаступление Украины идет не так, как ожидали сами украинцы, а Россия хорошо к нему подготовилась.

«Контрнаступление Украины не идет так, как ожидали сами украинцы. Время позволило России очень хорошо подготовиться к контрнаступлению. Поставки оружия, необходимые Украине, задерживаются, украинские солдаты чувствуют разочарование поддержкой Запада, чувствуют, что она недостаточна».

Политик считает, что зима может добавить новых проблем для Киева и негативно отразиться на действиях ВСУ.