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Подразделения российской группировки «Восток» сорвали контратаку ВСУ в районе Приютного

Подразделения российской группировки «Восток» сорвали контратаку украинских войск в районе Приютного на Южнодонецком направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова.

«На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск „Восток“ при поддержке артиллерии сорвали попытку контратаки противника в районе северо-западнее Приютного. Пехота ВСУ уничтожена», — сказал офицер.

Кроме того, по его словам, пресечены попытки ротации подразделений ВСУ в районе Урожайного, уничтожены автомобильная техника и живая сила противника, а в ходе контрбатарейной борьбы украинские военные потеряли два минометных расчета.