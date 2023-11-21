Подразделения российской группировки «Восток» сорвали контратаку ВСУ в районе Приютного

Подразделения российской группировки «Восток» сорвали контратаку украинских войск в районе Приютного на Южнодонецком направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова.

«На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск „Восток“ при поддержке артиллерии сорвали попытку контратаки противника в районе северо-западнее Приютного. Пехота ВСУ уничтожена», — сказал офицер.

Кроме того, по его словам, пресечены попытки ротации подразделений ВСУ в районе Урожайного, уничтожены автомобильная техника и живая сила противника, а в ходе контрбатарейной борьбы украинские военные потеряли два минометных расчета.