Песков назвал глупостью предложение ЕС ограничить передвижение российских дипломатов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал глупостью обсуждение в Евросоюзе введения ограничений для передвижения российских дипломатов в ЕС. Об этом пишет ТАСС .

«Очередная глупость, антироссийская глупость, они пытаются нас чем-то ущемить», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что таким образом ЕС затруднит работу дипломатов.

«Они отказываются от общения с нашими дипломатами, то есть они отказываются от получения информации от первоисточника. Большую глупость трудно себе представить для разумных политиков, потому что, как минимум, нужно всегда ориентироваться на то, чтобы иметь свежие данные с двух сторон. Они для себя одну сторону полностью отвергают», — отметил Песков.

Представитель Кремля заметил, что в Евросоюзе есть много людей, которые нуждаются в консульских услугах для своих связей с Россией. ЕС же своими действиями может их этого лишить, «ущемив в правах».