Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 21
-4°
Срд, 22
-6°
Чтв, 23
-6°
ЦБ USD 87.87 -0.63 22/11
ЦБ EUR 96.26 -0.4 22/11
Нал. USD 89.5 / 90.6 21/11 15:55
Нал. EUR 96.35 / 97.4 21/11 16:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
8 часов назад
723
Рязанский врач-сурдолог рассказал, можно ли оглохнуть из-за наушников
Врач-сурдолог ОКБ имени Семашко Любовь Кусакина рассказ...
Вчера 11:37
1 583
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
4 778
Кто такие шоплифтеры и почему они хвастаются воровством в магазинах
Для избежания подозрения большая часть шоплифтеров поку...
13 ноября 13:40
5 519
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Песков назвал глупостью предложение ЕС ограничить передвижение российских дипломатов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал глупостью обсуждение в Евросоюзе введения ограничений для передвижения российских дипломатов в ЕС. Об этом пишет ТАСС.

«Очередная глупость, антироссийская глупость, они пытаются нас чем-то ущемить», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что таким образом ЕС затруднит работу дипломатов.

«Они отказываются от общения с нашими дипломатами, то есть они отказываются от получения информации от первоисточника. Большую глупость трудно себе представить для разумных политиков, потому что, как минимум, нужно всегда ориентироваться на то, чтобы иметь свежие данные с двух сторон. Они для себя одну сторону полностью отвергают», — отметил Песков.

Представитель Кремля заметил, что в Евросоюзе есть много людей, которые нуждаются в консульских услугах для своих связей с Россией. ЕС же своими действиями может их этого лишить, «ущемив в правах».