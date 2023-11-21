На улице в Ростовской области неизвестный расстрелял мужчину

В Ростовской области 21 ноября неизвестный расстрелял местного жителя. Об этом сообщил Shot.

Инцидент произошел в центре города Белая Калитва около шести часов вечера. Киллер подошел к мужчине и выстрелил ему несколько раз в голову. Отмечается, что после убийства тело пролежало на улице около четырех часов около Дворца спорта.

По предварительным данным, убитый был амнистирован за участие в СВО в составе ЧВК «Вагнер» и некоторое время назад вернулся в Белую Калитву.