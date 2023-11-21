На двух рязанок возбудили уголовные дела за незаконную прописку иностранцев

На двух рязанок возбудили уголовные дела за незаконную прописку иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Установлено, что местная жительница прописала в жилище на улице Железнодорожной 25-летнего гражданина Республики Узбекистан, который фактически проживал в другом месте.

Кроме того, 36-летняя рязанка незаконно поставила на учет 18-летнего иностранного гражданина.

В отношении злоумышленниц возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ. Ф

Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина наказывается штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей, принудительными работами до трех лет или лишением свободы до трех лет.