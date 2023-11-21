МХК «Рязань-ВДВ» во второй раз сыграет с МХК «Тамбов» 21 ноября

Во вторник, 21 ноября, МХК «Рязань-ВДВ» в рамках первенства НМХЛ сезона 2023/24 во второй раз примет на своем льду МХК «Тамбов» из Мичуринска. Встреча пройдет в ДС «Олимпийский» в 19:00.

Вчерашний матч развивался по любопытному сценарию. В первом периоде тамбовчане больше атаковали, но счет перед самым перерывом открыла рязанская команда. Во втором игровом отрезке «десантники» еще дважды огорчили вратаря гостей, доведя преимущество до трех шайб. До второго перерыва «Тамбов» отыграл одну шайбу — 3:1 после сорока минут игры.

В третьем периоде рязанские хоккеисты старались играть по счету, отвечая дерзкими контратаками. Однако тамбовчане совместными усилиями сократили отставание до минимума за семь минут до конца основного времени. На большее гостей не хватило, «десантники» отбили попытки соперника сравнять счет и довели игру до победы.

Этим триумфом «Рязань-ВДВ» прервал серию побед «Тамбова» длиной в четырнадцать матчей подряд и поднялся на третью строчку Восточной конференции.

Сегодня состоится вторая игра, которая обещает быть не менее упорной и захватывающей.