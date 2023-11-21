Малков с коллегами обсудили развитие Пронского района

21 ноября губернатор Павел Малков провел «Час муниципалитета», посвященный социально-экономическому развитию Пронского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Губернатор отметил большой экономический потенциал муниципального образования.

«Пронский район очень интересный и перспективный. Есть все возможности для развития промышленности, сельского хозяйства. Важно, что есть экономическая основа. Если будет развита экономика, будет все остальное», — сказал он.

Глава региона поручил усилить работу по привлечению инвесторов, прежде всего, на площадку моногорода Новомичуринска. Также Малков акцентировал внимание на работе с компаниями, которые уже изъявили желание развивать бизнес на территории района. В планах проекты, как в промышленном секторе, так и в сельском хозяйстве.

На совещании шла речь об укреплении социальной сферы, в том числе здравоохранении, образовании, культуре и спорте. Губернатор дал поручения, в частности, проработать вопросы проведения дополнительных ремонтных работ в школах района, возведения физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, создания молодежного центра. Обсуждалось дальнейшее приведение в порядок дорог, модернизация коммунального комплекса, планы газификации населенных пунктов, благоустройства территорий. Так, в следующем году намечено реализовать второй этап обустройства общественного пространства вокруг памятника «Героям войны» в Новомичуринске. Особое внимание уделили поддержке участников специальной военной операции и их семей.

На совещании представили результаты работы по исполнению поручений губернатора, которые были даны ранее, в том числе по итогам посещения района. Уже подготовили ПСД на капремонт стационара Новомичуринской МРБ, идет работа по включению финансирования объекта в региональный бюджет. Ведется устройство автобусной остановки в Пронске на автодороге «Пронск — Октябрьский — Семенск — Семеновский — автодорога М-6 «Каспий», работы завершат до конца ноября. За счет средств поддержки федерального и регионального бюджетов приобретено свыше 770 экземпляров книг и брошюр для 17 библиотек муниципального образования.